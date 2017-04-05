РАДИОПРОГРАММА ОТ 5 АПРЕЛЯ

Если представительницу России Юлию Самойлову допустят до участия в «Евровидении», конкурсант из Австрии покажется на ее фоне «скучным разогревом» и не попадет в финал, пишет Der Standard.Путин заявил об угрозе терактов для всех стран СНГ Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ заявил, что террористические атаки угрожают практически всем странам СНГ.В Министерстве иностранных дел России считают неприемлемым назначение на один из руководящих постов в ООН Жоржетты Ганьон, работа которой при миссии организации в Сирии завершилась со скандалом.В Донбассе погиб российский актер Эркин Исманов. Об этом заявил представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. Его слова передает портал LIFE.Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что против нее «организована травля», целью которой является смещение ее с должности телекомментатора.