СЛУЖБА АРХИПАСТЫРЯ
В Вербное воскресенье с архипасторским визитом митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон посетит Сосновоборск
В воскресенье, 9 апреля, православные верующие встретят светлый христианский праздник Входа Господня в Иерусалим.
Глава Красноярской Митрополии Пантелеимон совершит Божественную литургию в Свято-Введенском храме Сосновоборска. Начало богослужения в 9.00.
Вход Господень в Иерусалим — одновременно и радостный, и печальный праздник для верующих. Радостный потому, что в этот день Христос явил Себя людям как Мессия и Спаситель мира. А грустный этот праздник потому, что вход в Иерусалим стал началом Крестного пути Иисуса Христа.
У православных христиан есть обычай хранить освящённые вербы в течение всего года, украшать ими иконы в доме. В некоторых местностях существует благочестивый обычай класть освящённые вербы в руки умерших в знак того, что они по вере во Христа победят смерть, воскреснут и встретят Спасителя с освящёнными ветвями.
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