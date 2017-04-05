ТРИУМФ НА БАЙКАЛЕ
Воспитанники ТСК «Феерия» поднялись на высшую ступень пьедестала международного фестиваля «Байкал-Данс»
«Байкал-Данс-2017» прошел в Иркутске на паркете Дворца спорта «Труд». Участие в соревнованиях приняли около полутора тысяч танцоров разных возрастов из Москвы, Республики Бурятия, Красноярского, Алтайского и Забайкальского краев. На этот раз выступления претендентов на лидерство оценивали судьи из восьми стран мира: Италии, Нидерландов, Польши, Китая, Молдовы, Сербии, Македонии и России.
Танцоры железногорского Танцевально-спортивного клуба «Феерия» (Центр Досуга) завоевали заслуженные награды. Победителями в детских категориях стали спортивные пары Максим Петренко - Стефания Семибратова, Ростислав Федорцов - Софья Елесина.
Серебряные и бронзовые призёры: Александр Ситников - Полина Муравьёва, Максим Долотов - Анна Кустова.
Танцевальные дуэты клуба "Феерия" неоднократно поднимались на пьедестал почёта фестиваля «Байкал-Данс». Ребята стали лучшими в европейской и латиноамериканской программах танцев, а также в двоеборье.
фото предоставлено ТСК "Феерия"
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