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ТРИУМФ НА БАЙКАЛЕ

05.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 67 | Автор: Галина Процкая

ТРИУМФ НА БАЙКАЛЕ

Воспитанники ТСК «Феерия» поднялись на высшую ступень пьедестала международного фестиваля «Байкал-Данс»

«Байкал-Данс-2017» прошел в Иркутске на паркете Дворца спорта «Труд». Участие в соревнованиях приняли около полутора тысяч танцоров разных возрастов из Москвы, Республики Бурятия, Красноярского, Алтайского и Забайкальского краев. На этот раз выступления претендентов на лидерство оценивали судьи из восьми стран мира: Италии, Нидерландов, Польши, Китая, Молдовы, Сербии, Македонии и России.

Танцоры железногорского Танцевально-спортивного клуба «Феерия» (Центр Досуга) завоевали заслуженные награды. Победителями в детских категориях стали спортивные пары Максим Петренко - Стефания Семибратова, Ростислав Федорцов - Софья Елесина.
Серебряные и бронзовые призёры: Александр Ситников - Полина Муравьёва, Максим Долотов -  Анна Кустова.

Танцевальные дуэты клуба "Феерия" неоднократно поднимались на пьедестал почёта фестиваля «Байкал-Данс». Ребята стали лучшими в европейской и латиноамериканской программах танцев, а также в двоеборье. 

ТРИУМФ НА БАЙКАЛЕ

ТРИУМФ НА БАЙКАЛЕ

ТРИУМФ НА БАЙКАЛЕ

фото предоставлено ТСК "Феерия"



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