КАК ОТЛИЧИТЬ ФАЛЬШИВКУ?
В краевой полиции рассказали о проводимой работе по борьбе с фальшивомонетчиками
Наиболее часто регистрируются факты сбыта поддельных банкнот номиналом 5000 и 1000 рублей, реже 100 и 50 рублей. Всего в 2016 году из незаконного оборота оперативниками изъято денежных знаков на общую сумму свыше миллиона рублей. Для установления подделок проведено свыше 280 экспертиз.
В январе 2016 года в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществивших на территории Красноярска сбыт не менее 50 поддельных банкнот номиналом 5000 рублей. В настоящее время доказана их причастность к 21 эпизоду преступной деятельности.
Кроме того, в октябре 2016 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск по фактам сбыта поддельных 1000-рублевых банкнот, совершенных на территории Бородино и Зеленогорска, задержан мужчина, у которого при обыске было изъято 9 фальшивых банкнот, листы бумаги и компьютер.
Сотрудники Экспертно-криминалистического центра отмечают, что гражданам следует обращать внимание на несколько важных особенностей денежных знаков:
– защитная нить на оборотной стороне не должна отклеиваться;
– микроперфорация с обозначением номинала купюры не должна иметь рельеф (возникает при механическом прокалывании бумаги иголками);
– герб на купюре должен менять цвет при изменении угла наклона;
– купюра не должна расслаиваться на две части;
– серийные номера купюры должны совпадать;
– не должно быть расплывов красителей в результате воздействия воды.
Стражи порядка напоминают жителям региона о необходимости быть бдительными. В случае обнаружения поддельных купюр во избежание уголовной ответственности необходимо незамедлительно обратиться в полицию по номеру 02.
По информации УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю
фото: www.22-91.ru
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