КАК ОТЛИЧИТЬ ФАЛЬШИВКУ?

В краевой полиции рассказали о проводимой работе по борьбе с фальшивомонетчиками

Наиболее часто регистрируются факты сбыта поддельных банкнот номиналом 5000 и 1000 рублей, реже 100 и 50 рублей. Всего в 2016 году из незаконного оборота оперативниками изъято денежных знаков на общую сумму свыше миллиона рублей. Для установления подделок проведено свыше 280 экспертиз.

В январе 2016 года в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществивших на территории Красноярска сбыт не менее 50 поддельных банкнот номиналом 5000 рублей. В настоящее время доказана их причастность к 21 эпизоду преступной деятельности.

Кроме того, в октябре 2016 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск по фактам сбыта поддельных 1000-рублевых банкнот, совершенных на территории Бородино и Зеленогорска, задержан мужчина, у которого при обыске было изъято 9 фальшивых банкнот, листы бумаги и компьютер.

Сотрудники Экспертно-криминалистического центра отмечают, что гражданам следует обращать внимание на несколько важных особенностей денежных знаков:

– защитная нить на оборотной стороне не должна отклеиваться;

– микроперфорация с обозначением номинала купюры не должна иметь рельеф (возникает при механическом прокалывании бумаги иголками);

– герб на купюре должен менять цвет при изменении угла наклона;

– купюра не должна расслаиваться на две части;

– серийные номера купюры должны совпадать;

– не должно быть расплывов красителей в результате воздействия воды.

Стражи порядка напоминают жителям региона о необходимости быть бдительными. В случае обнаружения поддельных купюр во избежание уголовной ответственности необходимо незамедлительно обратиться в полицию по номеру 02.

По информации УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю

фото: www.22-91.ru