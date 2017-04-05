Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ЛЬГОТНЫЙ ИНТЕРНЕТ ОТ МП

ЛЬГОТНЫЙ ИНТЕРНЕТ ОТ МП "ГТС"
05.04.17 | Главные темы / Cобытия
Сотрудники МП "Городская телефонная сеть" поздравили выпускников курсов
СЛУЖБА АРХИПАСТЫРЯ

СЛУЖБА АРХИПАСТЫРЯ
05.04.17 | Главные темы / Cобытия
В Вербное воскресенье митрополит Пантелеимон совершит литургию в
ТРИУМФ НА БАЙКАЛЕ

ТРИУМФ НА БАЙКАЛЕ
05.04.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
Воспитанники ТСК «Феерия» поднялись на высшую ступень пьедестала
КАК ОТЛИЧИТЬ ФАЛЬШИВКУ?

КАК ОТЛИЧИТЬ ФАЛЬШИВКУ?
05.04.17 | Главные темы / Происшествия
За прошлый год в Красноярском крае изъято фальшивых купюр на общую сумму свыше
ЖЕНЕВСКИЙ УСПЕХ

ЖЕНЕВСКИЙ УСПЕХ
05.04.17 | Главные темы / Cобытия
Изобретения ГХК взяли «золото», «серебро» и спецнаграды

КАК ОТЛИЧИТЬ ФАЛЬШИВКУ?

05.04.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 50 | Автор: Галина Процкая

КАК ОТЛИЧИТЬ ФАЛЬШИВКУ?

В краевой полиции рассказали о проводимой работе по борьбе с фальшивомонетчиками 

Наиболее часто регистрируются факты сбыта поддельных банкнот номиналом 5000 и 1000 рублей, реже 100 и 50 рублей. Всего в 2016 году из незаконного оборота оперативниками изъято денежных знаков на общую сумму свыше миллиона рублей. Для установления подделок проведено свыше 280 экспертиз.

В январе 2016 года в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществивших на территории Красноярска сбыт не менее 50 поддельных банкнот номиналом 5000 рублей. В настоящее время доказана их причастность к 21 эпизоду преступной деятельности.

Кроме того, в октябре 2016 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск по фактам сбыта поддельных 1000-рублевых банкнот, совершенных на территории Бородино и Зеленогорска, задержан мужчина, у которого при обыске было изъято 9 фальшивых банкнот, листы бумаги и компьютер.

Сотрудники Экспертно-криминалистического центра отмечают, что гражданам следует обращать внимание на несколько важных особенностей денежных знаков:

– защитная нить на оборотной стороне не должна отклеиваться;

– микроперфорация с обозначением номинала купюры не должна иметь рельеф (возникает при механическом прокалывании бумаги иголками);

– герб на купюре должен менять цвет при изменении угла наклона;

– купюра не должна расслаиваться на две части;

– серийные номера купюры должны совпадать;

– не должно быть расплывов красителей в результате воздействия воды.

Стражи порядка напоминают жителям региона о необходимости быть бдительными. В случае обнаружения поддельных купюр во избежание уголовной ответственности необходимо незамедлительно обратиться в полицию по номеру 02.

По информации УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю

фото: www.22-91.ru



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
СВИНАЯ ТЕМА

СВИНАЯ ТЕМА
29 марта 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Объявлено о реальной угрозе заноса вируса африканской чумы свиней в Красноярский край
МИЛЛИОН ОТ ПРИСТАВОВ

МИЛЛИОН ОТ ПРИСТАВОВ
6 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорец отдал долг после ареста его автомобиля  
АЛКОГОЛЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ

АЛКОГОЛЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ
14 июля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
За полгода в Красноярском крае изъяли более 6500 литров сомнительного алкоголя
ДЕНЬГА БЫВАЕТ РАЗНОЙ

ДЕНЬГА БЫВАЕТ РАЗНОЙ
23 апреля 2013 | Раздел: Происшествия
••• Поддельную пятитысячную купюру обнаружила кассир железногорского Сбербанка
афина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Неравнодушный, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Пианков, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Гость гость, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
марина, в новости: ИТОГИ НАРОДНОГО ОПРОСА

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Der Standard надеется, что Самойлову не пустят на «Евровидение»
Если представительницу России Юлию Самойлову допустят до участия в «Евровидении», конкурсант из Австрии покажется на ее фоне «скучным разогревом» и не попадет в финал, пишет Der Standard.

Угроза для всего СНГ, о чем рассказали соседи смертника и другие события дня
Путин заявил об угрозе терактов для всех стран СНГ Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ заявил, что террористические атаки угрожают практически всем странам СНГ.

МИД раскритиковал высокое назначение в ООН сбежавшей из Сирии Ганьон
В Министерстве иностранных дел России считают неприемлемым назначение на один из руководящих постов в ООН Жоржетты Ганьон, работа которой при миссии организации в Сирии завершилась со скандалом.

В Донбассе убит российский актер
В Донбассе погиб российский актер Эркин Исманов. Об этом заявил представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. Его слова передает портал LIFE.

Тарасова пожаловалась на травлю
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что против нее «организована травля», целью которой является смещение ее с должности телекомментатора.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СНИЗИТЬ ТАРИФ ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ТАТЬЯНА ПЕТРОВА ПО ЗАЯЧЬИМ ТРОПАМ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Апрель 2017 (26)
Март 2017 (168)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (145)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (189)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.