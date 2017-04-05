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Изобретения ГХК взяли «золото», «серебро» и спецнаграды

ЖЕНЕВСКИЙ УСПЕХ

05.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 51 | Автор: Галина Процкая

ЖЕНЕВСКИЙ УСПЕХ

Изобретения ГХК взяли «золото», «серебро» и спецнаграды на 45 Международной выставке изобретений «Inventions Geneva - 2017»

Выставка изобретений проходила с 29 марта по 2 апреля в международном выставочном центре PALEXPO (Женева, Швейцария). Это один из наиболее крупных и престижных инновационных салонов в Европе и в мире. Участие приняли более 700 представителей промышленных и коммерческих компаний, корпораций из 45 стран. 

 

Горно-химический комбинат представил вниманию международных экспертов новый гибридный способ транспортировки ОЯТ РБМК-1000, основанный на четырех патентах. Авторами разработок выступила группа изобретателей во главе с генеральным директором ГХК, доктором технических наук Петром Гавриловым.


Как рассказал представитель ГХК на выставке, начальник отдела производственно-технического управления ГХК Андрей Обедин, в первый день «Inventions Geneva» шла активная работа с экспертами выставки, оценивавшими представленные работы. Экспозиции комбината эксперты уделили пристальное внимание: более получаса знакомились с презентационными материалами и задавали вопросы. В числе наиболее сильных сторон изобретений ГХК эксперты отметили их направленность на повышение безопасности производств. Также они высоко оценили видеоролик и макет, представляющий собой уменьшенную копию изобретения, которые были подготовлены специально для выставки.
По итогам оценки экспертов изобретение «Способ обращения с ОЯТ реактора РБМК-1000 и устройства для его осуществления» было удостоено золотой медали. А ещё три изобретения - «Герметичный пенал хранения ОЯТ», «Решётка пенала хранения ОЯТ» и «Крышка для перегрузки решётки пенала хранения ОЯТ и решётка» взяли «серебро».


В заключительный день выставки состоялась традиционная церемония, когда организации и страны-участники отмечают специальными наградами наиболее выдающиеся, по их оценкам, изобретения. Наши разработки получили специальные награды от экспертов из Ирана, Румынии, Португалии и Хорватии. Что примечательно, больше всего спецнаград собрал Иран. Тем не менее, сама иранская сторона предпочла отметить две российские организации - горный университет Санкт-Петербурга и Горно-химический комбинат.

Источник: www.sibghk.ru



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