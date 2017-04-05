НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 4 АПРЕЛЯ
05.04.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 3 | Автор: Сергей Скляров
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В ООН внесен проект резолюции о применении химоружия в Сирии
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Установлено место жительства исполнителя теракта в Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова, в его жилище проведен обыск, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко после оперативного совещания, которое провел глава…
Проверять водителей на алкоголь будут по-новому
В России могут изменить правила проверки водителей на содержание алкоголя в крови. Соответствующий проект разрабатывается в министерстве здравоохранения России. Об этом сообщает «Коммерсант».
Опубликовано видео работы огнеметной системы «Солнцепек» под Пальмирой
В интернете опубликовано видео российской огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Ролик был снят вблизи сирийской Пальмиры. Видео публикуется на YouTube-канале Anna News.
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