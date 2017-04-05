НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 4 АПРЕЛЯ

КНДР осуществила пуск баллистической ракеты средней дальности типа KN-15 «Пуккыксон-2». Об этом говорится в сообщении для прессы, опубликованном в среду Комитетом начальников штабов (КНШ) Республики Корея.Великобритания, США и Франция распространили среди членов Совета Безопасности ООН проект резолюции по инциденту с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб.Установлено место жительства исполнителя теракта в Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова, в его жилище проведен обыск, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко после оперативного совещания, которое провел глава…В России могут изменить правила проверки водителей на содержание алкоголя в крови. Соответствующий проект разрабатывается в министерстве здравоохранения России. Об этом сообщает «Коммерсант».В интернете опубликовано видео российской огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Ролик был снят вблизи сирийской Пальмиры. Видео публикуется на YouTube-канале Anna News.