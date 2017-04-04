НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 3 АПРЕЛЯ
04.04.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 22 | Автор: Сергей Скляров
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Помощь, откуда не ждали: СБУ готова расследовать теракт вместе с РФ
Советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит заявил, что СБУ при необходимости поможет России с расследованием взрыва в петербургском метро.
Выжившая после теракта в Петербурге рассказала о случившемся
Петербурженка Надежда Соседова, оказавшаяся в вагоне петербургского метро, где произошел теракт, рассказала о случившемся. Об этом сообщает Life.
Путину доложили о задержании Соловьева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин знает о задержании главы Удмуртии Александра Соловьева. Об этом сообщает РИА Новости. «Разумеется, доложено», — сказал Песков.
Стали известны новые подробности обезвреживания бомбы в Петербурге
Силовики в понедельник днем временно отключали сотовую связь на станции метро «Площадь восстания» в Петербурге на случай, если найденная там бомба должна была быть приведена в действие через телефонный звонок…
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