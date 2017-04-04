РОССИЯ В ТРАУРЕ
В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур
По распоряжению Губернатора Санкт-Петербурга с сегодняшнего дня в городе объявляется трехдневный траур в связи со взрывом, прогремевшем в метро Санкт-Петербурга.
Взрывное устройство сработало вчера около 14:40 по московскому времени в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт, но проверяет и другие возможные версии.
По данным Национального антитеррористического комитета, в результате взрыва погибли 11 человек и 45 пострадали.
Правоохранительные органы Красноярского края работают в штатном режиме. В пресс-службе ведомства на вопрос журналистов, будут ли усилены меры безопасности в городах и районах края, отвечать отказались. Официальные комментарии давать не стали.
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