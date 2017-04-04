ЗАНЕСЕНЫ В КРАСНУЮ КНИГУ

Жителей Красноярского края предупредили о последствиях сбора краснокнижных растений

Специалисты Минприроды, накануне периода цветения растений, напомнили о запрете сбора и продажи редких первоцветов.

Самые распространенные цветы, встречающиеся в букетах и запрещенные к сбору, – разновидности венериного башмачка и кандык сибирский. Цветы эти быстро вянут, а вот от произрастания семян до цветения проходит 15-17 лет.

Ответственность за уничтожение, сбор, хранение, перевозку, приобретение и продажу краснокнижных видов растений предусматривает штраф от 1,5 до 5 тысяч рублей. Кроме того, помимо штрафа виновник должен возместить нанесенный ущерб, причиненный объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу.



Источник: медиа-портал “Столица 24”