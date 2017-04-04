ВИНУ НЕ ПРИЗНАЛ

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Выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности начальника снабжения ГХК



В Железногорске выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности начальника отдела материально-технического снабжения ФГУП «Горно-химический комбинат». Об этом накануне сообщил Следственный комитет по краю.



В производстве следственных органов Следственного комитета России по Красноярскому краю по материалам УФСБ России по Красноярскому краю находится уголовное дело, возбужденное в отношении начальника группы общих материалов отдела материально-технического снабжения управления закупками ФГУП «Горно-химический комбинат», начальника отдела материально-технического снабжения и экономиста группы общих материалов отдела материально-технического снабжения управления закупками этого же учреждения.



В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).



В ходе расследования уголовного дела выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности начальника отдела материально-технического снабжения ФГУП ГХК. По предварительной версии следствия, в июне 2016 года подозреваемый через посредника получил от начальника отдела оптовых продаж одного из юридических лиц Красноярска взятку в размере 377 000 рублей в качестве благодарности за заключенный между ФГУП ГХК и юридическим лицом договор на поставку спецодежды.



В настоящее время проведен допрос подозреваемого, в ходе которого он не признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается, говорится в официальном пресс-релизе.