ВИНУ НЕ ПРИЗНАЛ

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04.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 40 | Автор: Галина Процкая

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Выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности начальника снабжения ГХК

В Железногорске выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности начальника отдела материально-технического снабжения ФГУП «Горно-химический комбинат». Об этом накануне сообщил Следственный комитет по краю.

В производстве следственных органов Следственного комитета России по Красноярскому краю по материалам УФСБ России по Красноярскому краю находится уголовное дело, возбужденное в отношении начальника группы общих материалов отдела материально-технического снабжения управления закупками ФГУП «Горно-химический комбинат», начальника отдела материально-технического снабжения и экономиста группы общих материалов отдела материально-технического снабжения управления закупками этого же учреждения.

В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

В ходе расследования уголовного дела выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности начальника отдела материально-технического снабжения ФГУП ГХК. По предварительной версии следствия, в июне 2016 года подозреваемый через посредника получил от начальника отдела оптовых продаж одного из юридических лиц Красноярска взятку в размере 377 000 рублей в качестве благодарности за заключенный между ФГУП ГХК и юридическим лицом договор на поставку спецодежды.

В настоящее время проведен допрос подозреваемого, в ходе которого он не признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается, говорится в официальном пресс-релизе.



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