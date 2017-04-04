КВАРТИРЫ С ВЫГОДОЙ
400 железногорцев участвуют в программе «Жилье для российской семьи»
Администрация Железногорска информирует о продолжении заключения договоров участия в долевом строительстве строящегося жилого дома экономического класса по пр. Ленинградский, 26. Проектное количество квартир в этом доме - 465.
Федеральная программа с господдержкой на проведение инженерно-технических коммуникаций рассчитана до декабря 2017 года. Именно до этого времени для участников программы сохраняется фиксированная цена за квадратный метр – 35 000 рублей. В дальнейшем не исключается возможность перевести программу на краевой уровень, но с изменением условий покупки жилых помещений экономического класса, в том числе увеличением цены за квадратный метр до 39 000 рублей.
При наличии потребности в получении ипотечного кредита для приобретения жилья экономического класса, кроме Красноярского краевого Фонда жилищного строительства, такие коммерческие организации как «Газпромбанк», банк «ВТБ24», готовы кредитовать участников программы на льготных условиях. Вместе с тем различные варианты акций по кредитованию имеют также ограниченные периоды действия.
Во избежание непосредственно перед сдачей жилого дома в эксплуатацию напряженности среди участников программы при превышении их числа над количеством жилых помещений или отсутствии квартир желаемой площади для того или иного участника, Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает участников программы для заключения договоров участия в долевом строительстве жилых помещений экономического класса.
Для этого необходимо обратиться в железногорский офис Красноярского краевого фонда жилищного строительства по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, 39, 2 этаж, офис 202 (вход со стороны ул. Свердлова), тел. 8(39197)45577
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