ГОЛОСУЕМ ЗА НАСТЮ!

Уроженец Киргизии мог быть исполнителем теракта в Петербурге. Об этом «Интерфаксу» заявил представитель Госкомитета национальной безопасности республики Рахат Сулайманов.Советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит заявил, что СБУ при необходимости поможет России с расследованием взрыва в петербургском метро.Петербурженка Надежда Соседова, оказавшаяся в вагоне петербургского метро, где произошел теракт, рассказала о случившемся. Об этом сообщает Life.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин знает о задержании главы Удмуртии Александра Соловьева. Об этом сообщает РИА Новости. «Разумеется, доложено», — сказал Песков.Силовики в понедельник днем временно отключали сотовую связь на станции метро «Площадь восстания» в Петербурге на случай, если найденная там бомба должна была быть приведена в действие через телефонный звонок…