ГОЛОСУЕМ ЗА НАСТЮ!
03.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 117 | Автор: Галина Процкая
19-летняя Анастасия Якушева из Железногорска представляет Красноярский край на конкурсе «Мисс Россия 2017»
Анастасия учится в Международном университете Монако, занимается боксом, а также участвовала в съемках документального фильма о знаменитом итальянском фотографе Джованни Лунарди.
На сайте missrussia.ru началось традиционное онлайн-голосование, по итогам которого 10 девушек, набравших наибольшее количество голосов, войдут в Топ-20 финалисток.
Финал состоится 15 апреля в Москве. Победительница получит корону из белого золота, украшенную бриллиантами и белым жемчугом, денежный приз и шанс представить Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Голосуйте за землячку)) Номер Анастасии "11"
фото из соцсетей
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