СЛУЖУ РОССИИ!
В Красноярском крае признаются годными к срочной службе 7 из 10 призывников
Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили руководители краевого военкомата. Весенний призыв в ВС в России уже начался и продлиться он до 15 июля. Из края в армию отправятся 2 тыс. 600 человек. 400 из них – те, кто имеет семьи с детьми, являющиеся опекунами или сиротами, останутся служить в крае. Около 500 человек отправят проходить службу в войсках ВДВ, спецназ, элитные войска, 15 – в президентский полк. 22 человека будут проходить альтернативную службу.
Сейчас, в среднем годными к военной службе признают семерых из десяти призывников. В приоритетах по освобождению от службы – психические расстройства, заболевания сердца и плохое зрение. Около 50% стоящих на учете призывников получают отсрочки по образованию, сообщает Медиа-портал “Столица 24”.
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