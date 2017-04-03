НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 31 МАРТА
03.04.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 23 | Автор: Сергей Скляров
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Негативные оценки в грузинских СМИ и соцсетях вызвало интервью журналиста Владимира Познера телекомпании «Имеди», в котором тот критически оценил действия грузин в отношении абхазов и осетин, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД…
В России выявили 33 тысячи автомобилистов с противопоказаниями к вождению
Сотрудники Генпрокуратуры в минувшем году направили в суды свыше 33 тысяч заявлений о принятии мер в отношении автомобилистов, имеющих различные противопоказания к вождению.
Сергей Шойгу начал новую реформу ЖКХ
Минобороны РФ намерено создать фонд для контроля за ЖКХ, который позволит снизить коррупцию и тщательнее контролировать расходы.
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