Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
СЛУЖУ РОССИИ!

СЛУЖУ РОССИИ!
03.04.17 | Главные темы / Cобытия
В Красноярском крае признаются годными к срочной службе 7 из 10 призывников
БЕРЕМСЯ ЗА МЕТЛУ!

БЕРЕМСЯ ЗА МЕТЛУ!
03.04.17 | Главные темы / Cобытия
13 апреля в Железногорске стартует двухмесячник по благоустройству и озеленению
СДЕЛАНА КОРРЕКТИРОВКА

СДЕЛАНА КОРРЕКТИРОВКА
03.04.17 | Главные темы / Cобытия
В квитанциях за март выставлена корректировка платы по отоплению
ДЛЯ АБОНЕНТОВ

ДЛЯ АБОНЕНТОВ "СВЕЖЕГО ТВ"!
02.04.17 | Главные темы
Рокировка каналов: в сети кабельного телевидения МП "ГТС" канал "Енисей"
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ АФОНИН

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ АФОНИН
31.03.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия»  в  понедельник, 3

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 31 МАРТА

03.04.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 23 | Автор: Сергей Скляров



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
НОВОСТИ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 28 МАРТА
29 марта 2017 | Раздел: Видео / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 28 МАРТА
НОВОСТИ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 17 МАРТА
20 марта 2017 | Раздел: Видео / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 17 МАРТА
НОВОСТИ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 11 МАРТА
12 марта 2016 | Раздел: Главные темы / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 11 МАРТА
НОВОСТИ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 6 МАРТА
7 марта 2015 | Раздел: Главные темы / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 6 МАРТА
афина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Неравнодушный, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Пианков, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Гость гость, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
марина, в новости: ИТОГИ НАРОДНОГО ОПРОСА
Вольдемар, в новости: АВТОПАРК ОБНОВЯТ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

ФБР создаст спецотдел по России
ФБР планирует создать специальное подразделение, который будет заниматься координацией расследования о якобы вмешательстве РФ в выборы в США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с планом.

В Грузии обиделись на Познера
Негативные оценки в грузинских СМИ и соцсетях вызвало интервью журналиста Владимира Познера телекомпании «Имеди», в котором тот критически оценил действия грузин в отношении абхазов и осетин, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД…

В России выявили 33 тысячи автомобилистов с противопоказаниями к вождению
Сотрудники Генпрокуратуры в минувшем году направили в суды свыше 33 тысяч заявлений о принятии мер в отношении автомобилистов, имеющих различные противопоказания к вождению.

Сергей Шойгу начал новую реформу ЖКХ
Минобороны РФ намерено создать фонд для контроля за ЖКХ, который позволит снизить коррупцию и тщательнее контролировать расходы.

В Париже совершено нападение на российского режиссера
Российский режиссер документальных фильмов Елена Сурина попала в реанимацию после нападения в Париже.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СНИЗИТЬ ТАРИФ ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ТАТЬЯНА ПЕТРОВА ПО ЗАЯЧЬИМ ТРОПАМ ДЕТИ И СЮЖЕТЫ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Апрель 2017 (5)
Март 2017 (169)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (145)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (189)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.