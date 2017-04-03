НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 31 МАРТА

ФБР планирует создать специальное подразделение, который будет заниматься координацией расследования о якобы вмешательстве РФ в выборы в США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с планом.Негативные оценки в грузинских СМИ и соцсетях вызвало интервью журналиста Владимира Познера телекомпании «Имеди», в котором тот критически оценил действия грузин в отношении абхазов и осетин, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД…Сотрудники Генпрокуратуры в минувшем году направили в суды свыше 33 тысяч заявлений о принятии мер в отношении автомобилистов, имеющих различные противопоказания к вождению.Минобороны РФ намерено создать фонд для контроля за ЖКХ, который позволит снизить коррупцию и тщательнее контролировать расходы.Российский режиссер документальных фильмов Елена Сурина попала в реанимацию после нападения в Париже.