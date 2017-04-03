БЕРЕМСЯ ЗА МЕТЛУ!

В Железногорске стартует двухмесячник по благоустройству и озеленению

Двухмесячник по благоустройству и озеленению территории в этом году развернется с 13 апреля по 16 июня. До 12 мая пройдут общегородские субботники.



К участию в работах по уборке и озеленению приглашаются все предприятия и организации, индивидуальные предприниматели и жители города.



Учебным заведениям, организациям торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также арендаторам земельных участков, садоводческим и гаражным кооперативам рекомендуется произвести уборку в границах землепользования и прилегающих к ним территорий.



МП «Комбинат благоустройства» и управляющие компании организуют автотранспорт для вывоза гравия, песка и мусора и обеспечат участников субботника необходимым инструментом.

Телефон для справок по участию в общегородском субботнике: 74-64-20 (МП КБУ).