БЕРЕМСЯ ЗА МЕТЛУ!
В Железногорске стартует двухмесячник по благоустройству и озеленению
Двухмесячник по благоустройству и озеленению территории в этом году развернется с 13 апреля по 16 июня. До 12 мая пройдут общегородские субботники.
К участию в работах по уборке и озеленению приглашаются все предприятия и организации, индивидуальные предприниматели и жители города.
Учебным заведениям, организациям торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также арендаторам земельных участков, садоводческим и гаражным кооперативам рекомендуется произвести уборку в границах землепользования и прилегающих к ним территорий.
МП «Комбинат благоустройства» и управляющие компании организуют автотранспорт для вывоза гравия, песка и мусора и обеспечат участников субботника необходимым инструментом.
Телефон для справок по участию в общегородском субботнике: 74-64-20 (МП КБУ).
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