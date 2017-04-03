СДЕЛАНА КОРРЕКТИРОВКА
В квитанциях за март выставлена корректировка платы по отоплению
Собственникам и нанимателям многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии, в платежных документах за март 2017 года выставлена корректировка платы по отоплению за 2016 год.
Сумма выставлена единовременно (один раз в год). Корректировка может быть к возврату или доначислению. По данным ГЖКУ, возврат на сумму около 105 млн рублей получат жители 178 домов, около 56 млн доначислят жителям 252 домов.
Корректировка – это разница между платой, рассчитанной за фактический объем, определенный исходя из показаний общедомового прибора учета, установленного в многоквартирном доме, и платой, рассчитанной по нормативу (или среднемесячному объему) за год.
В случае доначисления МП ГЖКУ предоставляет возможность оплатить данную сумму в рассрочку без начисления пени. Для этого необходимо обратиться с заявлением в Расчетно-кассовый центр по адресу: пр. Курчатова, 54а, каб. 2-05, телефон для справок 76-70-14.
Источник: муниципальный портал
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