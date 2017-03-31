В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ АФОНИН

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 3 апреля

Достаточно ли внимания уделяется развитию спорта в Железногорске? Будут отремонтированы спортивные объекты в 2017 и какие? Подведем спортивные итоги за прошлый год и обсудим планы на новый вместе с руководителем Управления по физкультуре и спорту ЗАТО г. Железногорск Сергеем Афониным.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 3 апреля, в 12.30.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.

Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.