В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ АФОНИН
31.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 52 | Автор: Татьяна Фирсова
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 3 апреля
Достаточно ли внимания уделяется развитию спорта в Железногорске? Будут отремонтированы спортивные объекты в 2017 и какие? Подведем спортивные итоги за прошлый год и обсудим планы на новый вместе с руководителем Управления по физкультуре и спорту ЗАТО г. Железногорск Сергеем Афониным.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 3 апреля, в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.
Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.
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