ГОРОЖАНЕ ОДОБРЯЮТ
31.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 50 | Автор: Галина Процкая
Агропромышленный холдинг «Агроярск» планирует увеличить число пунктов торговли молочной продукцией в Железногорске
В настоящее время свежая молочная продукция постоянно реализуется на автобусных остановках у магазинов "Аквариум" и "Сувениры", в Первомайском, возле ТД «Михайловский», в поселке Подгорный. Также горожане иногда могут купить разливное молоко возле универсама "На Школьной". А вот уже с середины апреля временные бочки станут постоянными, также в Железногорске добавится еще несколько пунктов торговли молочной продукцией.
Напомним, красноярская фирма «АгроЯрск» занимается производством и переработкой сельскохозяйственной продукции - молока, мяса, зерна.
фото: nedelya40.ru
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