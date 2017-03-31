НА БОРЬБУ С ПОЖАРАМИ
Железногорск готовится к пожароопасному периоду
Накануне прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. На повестке дня – обеспечение готовности к выполнению задач предупреждения чрезвычайных ситуаций в весенне-летний пожароопасный период.
Работы по подготовке к пожароопасному периоду проводятся повсеместно. Об этом на заседании доложили представители градообразующих и муниципальных предприятий и организаций города и поселков ЗАТО.
В местах, где снег уже растаял, проводится уборка территорий от мусора и сухой травы. Силами МП «Горлесхоз» начались работы по отжигу территории городской зоны. Отдельно проводится работа с гаражными и садовыми кооперативами, а также с образовательными учреждениями. В пожароопасный период будет проходить патрулирование мест отдыха.
В апреле будет проведена практическая тренировка по отработке действий по борьбе с лесными пожарами и проверка системы оповещения населения.
фото: balashiha.ru
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