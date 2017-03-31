НА БОРЬБУ С ПОЖАРАМИ

Железногорск готовится к пожароопасному периоду



Накануне прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. На повестке дня – обеспечение готовности к выполнению задач предупреждения чрезвычайных ситуаций в весенне-летний пожароопасный период.



Работы по подготовке к пожароопасному периоду проводятся повсеместно. Об этом на заседании доложили представители градообразующих и муниципальных предприятий и организаций города и поселков ЗАТО.



В местах, где снег уже растаял, проводится уборка территорий от мусора и сухой травы. Силами МП «Горлесхоз» начались работы по отжигу территории городской зоны. Отдельно проводится работа с гаражными и садовыми кооперативами, а также с образовательными учреждениями. В пожароопасный период будет проходить патрулирование мест отдыха.



В апреле будет проведена практическая тренировка по отработке действий по борьбе с лесными пожарами и проверка системы оповещения населения.

фото: balashiha.ru