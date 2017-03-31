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31.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 86 | Автор: Татьяна Фирсова

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ

В железногорскую образовательную систему вернется 182 школа

Об этом заявил замглавы администрации по социальным вопросам Владимир Фомаиди на вчерашнем заседании социальной комиссии Совета депутатов.

Как известно, 182 школа была передана красноярскому педуниверситету для размещения филиала вуза. В 2016 году он был закрыт. Здание на сегодня пустует, но находится под охраной.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ

По информации Владимира Фомаиди, в следующем году здание планируется вернуть в систему образования ЗАТО Железногорск. Причем ввод в эксплуатацию 182-й будет проходить поэтапно. В первую очередь приведут в порядок спортивный зал, который крайне необходим ДЮСШ, потом в здание смогут переехать учреждения дополнительного образования.

Строительство новых школ в Железногорске пока не планируется

Правда, есть вариант получить средства на эти цели через программу развития моногородов, куда, кстати, Железногорск вошел, но в проект строительства новых общеобразовательных учреждений не попал.

В планах социально-экономического развития города, отметил Владимир Фомаиди, в 2019 году в пятом микрорайоне запланировано строительство детского садика на 290 мест. А вот новую школу, несмотря на отведенное в генплане место, пока строить не будут, как и проводить капремонты школ в 2017 г. Планы и даже сметы есть, нет средств.



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