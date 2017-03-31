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31.03.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске проведут практическую тренировку по отработке действий по
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ
31.03.17 | Главные темы / Cобытия
В железногорскую образовательную систему вернется 182 школа
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
30.03.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске в 2016 году были открыты дополнительные группы для детей в
ТАБЛЕТКА ПОД ПРИЦЕЛОМ

ТАБЛЕТКА ПОД ПРИЦЕЛОМ
30.03.17 | Главные темы / Cобытия
С 1 апреля в России усилят контроль за лекарствами
ОТКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

ОТКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
30.03.17 | Главные темы / Cобытия
В УМВД России по ЗАТО Железногорск прошло очередное заседание Общественного

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 30 МАРТА

30.03.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 70 | Автор: Сергей Скляров



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