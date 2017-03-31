НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В Железногорске в 2016 году были открыты дополнительные группы для детей в возрасте от 3 до 4 лет



Об этом доложил местным парламентариям на комиссии по социальным вопросам руководитель Управления образования Валерий Головкин.

Такая мера потребовалась, чтобы облегчить адаптацию малышей к детскому саду. Поэтому в трех детских дошкольных учреждениях — №20, 24 и 60, были организованы дополнительные группы для детей от 3 до 4 лет.

В прошлом году дошкольные учреждения посещали 5336 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, что на 267 ребятишек больше по сравнению с 2015 годом.

фото Татьяны Фирсовой