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30.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 61 | Автор: Татьяна Фирсова

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В Железногорске в 2016 году были открыты дополнительные группы для детей в возрасте от 3 до 4 лет

Об этом доложил местным парламентариям на комиссии по социальным вопросам руководитель Управления образования Валерий Головкин. 

Такая мера потребовалась, чтобы облегчить адаптацию малышей к детскому саду. Поэтому в трех детских дошкольных учреждениях — №20, 24 и 60, были организованы дополнительные группы для детей от 3 до 4 лет.
В прошлом году дошкольные учреждения посещали 5336 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, что на 267 ребятишек больше по сравнению с 2015 годом.  

фото Татьяны Фирсовой 



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