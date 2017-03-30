ТАБЛЕТКА ПОД ПРИЦЕЛОМ
30.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 4 | Автор: Галина Процкая
С 1 апреля в России усилят контроль за лекарствами
Как сообщили на сайте Росздравнадзора, мониторинг лекарственных средств будет проходить на современном научном уровне, что обеспечивает раннее выявление угроз жизни и здоровью, возникающих при применении препаратов. Это должно защитить население от потенциально опасных лекарств.
Также с 1 апреля значительно расширяются требования к срочной отчетности в Росздравнадзор о нежелательных реакциях и к периодической отчетности по безопасности лекарственных препаратов. Об этом говорится в приказе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 15.02.2017 г. "Об утверждении порядка осуществления фармаконадзора".
Источник: rg.ru
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