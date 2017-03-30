ТАБЛЕТКА ПОД ПРИЦЕЛОМ

С 1 апреля в России усилят контроль за лекарствами

Как сообщили на сайте Росздравнадзора, мониторинг лекарственных средств будет проходить на современном научном уровне, что обеспечивает раннее выявление угроз жизни и здоровью, возникающих при применении препаратов. Это должно защитить население от потенциально опасных лекарств.

Также с 1 апреля значительно расширяются требования к срочной отчетности в Росздравнадзор о нежелательных реакциях и к периодической отчетности по безопасности лекарственных препаратов. Об этом говорится в приказе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 15.02.2017 г. "Об утверждении порядка осуществления фармаконадзора".

Источник: rg.ru