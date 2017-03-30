ОТКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
В УМВД России по ЗАТО Железногорск состоялось очередное заседание Общественного совета
Начальник Управления Михаил Кеуш выразил благодарность членам Общественного совета за инициативу, оказание содействия в решении наиболее актуальных для города проблем. Также на заседании была подчеркнута актуальность публичности, которая сегодня стала основополагающим принципом повседневной деятельности полиции.
Начальник железногорской полиции вручил членам Общественного совета новые удостоверения. В ходе встречи члены Общественного совета рассмотрели вопросы о работе дежурной части, о взаимодействии с добровольными народными дружинами по обеспечению безопасности. Также общественники обсудили план работы на второй квартал 2017 года.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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