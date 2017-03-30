ОТКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

Доллар обновил минимум с июля 2015 г., опустившись ниже отметки 56,55 руб. в начале торгов на Московской бирже в условиях роста цен на нефть.У водителя пожарной машины в аэропорту Домодедово случился гипертонический криз, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах. «У водителя случился гипертонический криз», — сообщил собеседник агентства.Немецкое кадровое агентство Optronic HR GmbH, сотрудничающее с Пентагоном и НАТО, объявило набор статистов на роль «русских» для учений. Вакансия опубликована на официальном сайте Берлина.Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 уничтожили лагерь условных боевиков во время учений в Таджикистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию в апреле — июле 2017 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.