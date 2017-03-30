ПО ЗАКОНАМ МУЖЕСТВА
30.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Центр Досуга | Просмотров: 29 | Автор: Анна Тищук
В железногорском Центре Досуга проходит восьмой слет дружин юных пожарных
В этом году слет приурочен к 70-летию железногорской ФПС №2 МЧС России. Свои проекты представляют 7 дружин юных пожарных.
Каждый проект должен отображать наиболее значимые события в истории, деятельности подразделений городской пожарной охраны, боевые и трудовые традиции, династии пожарных-спасателей.
«Это традиционное мероприятие направлено на будущее, на то, чтобы наши дети выросли грамотными, знали основы пожарной безопасности, чтобы они в сложной обстановке смогли защитить себя и своих близких. Сегодня настоящий праздник для пожарной охраны и для ребят» - сказал начальник управления ФПС №2 МЧС России Владимир Дерышев.
Лучшие проекты команд будут отмечены грамотами и ценными подарками.
Фото Анны Тищук
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