ПО ЗАКОНАМ МУЖЕСТВА

В железногорском Центре Досуга проходит восьмой слет дружин юных пожарных

В этом году слет приурочен к 70-летию железногорской ФПС №2 МЧС России. Свои проекты представляют 7 дружин юных пожарных.

Каждый проект должен отображать наиболее значимые события в истории, деятельности подразделений городской пожарной охраны, боевые и трудовые традиции, династии пожарных-спасателей.

«Это традиционное мероприятие направлено на будущее, на то, чтобы наши дети выросли грамотными, знали основы пожарной безопасности, чтобы они в сложной обстановке смогли защитить себя и своих близких. Сегодня настоящий праздник для пожарной охраны и для ребят» - сказал начальник управления ФПС №2 МЧС России Владимир Дерышев.

Лучшие проекты команд будут отмечены грамотами и ценными подарками.

Фото Анны Тищук