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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

30.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 24 | Автор: Галина Процкая

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Призывная комиссия Железногорска начнет работать 3 апреля
Глава ЗАТО Вадим Медведев обсудил готовность к весеннему призыву с железногорским военкомом Альбертом Хасановым, представителями администрации, правоохранительными органами, руководством КБ №51 и комитетом солдатских матерей. 

- Официально весенний призыв начинается 1 апреля 2017 года, но поскольку это число выпадает на выходной день, то призывные комиссии начнут работать с 3 апреля. Закончится призыв 15 июля 2017 года, - доложил Альберт Хасанов. – На учет поставлено 952 молодых человека. Этой весной планируем направить на службу 88 новобранцев.
 
Вадим Медведев особо подчеркнул важность организации разъяснительной работы, а также обеспечение безопасности и правопорядка во время призывных мероприятий: 
- Наша задача - подготовить и отправить призывников, обеспечив их безопасность. При этом важно, чтобы призыв прошел без нагнетания обстановки. Большое значение в связи с этим приобретает разъяснительная работа как среди самих ребят, подлежащих призыву, так и их родителей
 

Напомним, в местном военкомате на улице Штефана, где базируется призывная комиссия, недавно завершен ремонт, сообщает муниципальный портал.

Фото: novokosino.mos.ru



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