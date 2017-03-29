РАДИОПРОГРАММА ОТ 29 МАРТА
29.03.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 11 | Автор: Сергей Скляров
• Снизят ли тариф на тепло
• Пенсионерка отдала мошенникам 119 тыс. рублей
• Хрустальная маска театра кукол
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Киев прокомментировал обстрел польского консульства
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмущен обстрелом здания Генконсульства Польши в Луцке, назвал его провокацией и заявил, виновные будут наказаны.
Путин увеличил численность Вооруженных сил РФ
Предельная штатная численность военнослужащих вооруженных сил России превысила один миллион человек. Это следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
Westinghouse объявила о банкротстве
Американская Westinghouse Electric, являющаяся дочерней компанией японской корпорации Toshiba, подала в суд документы о банкротстве.
Рогозин предложил латвийскому депутату отморозить уши назло России
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предложил латвийскому депутату Имантсу Парадниексу «отморозить уши назло России». Об этом зампред правительства написал на своей странице в Facebook.
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