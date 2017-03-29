Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ЗАПРЕТ ПРОДЛИЛИ

ЗАПРЕТ ПРОДЛИЛИ
29.03.17 | Главные темы / Cобытия
В России запретят продажу спиртосодержащей пищевой продукции на 90 дней
СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
29.03.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
В центре «Патриот» прошли соревнования по «Каратэ-до» в
ОБЗОР ГАЗЕТЫ

ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
29.03.17 | Главные темы / Cобытия
Читайте в новом номере газеты на этой неделе
СВИНАЯ ТЕМА

СВИНАЯ ТЕМА
29.03.17 | Главные темы / Происшествия
Объявлено о реальной угрозе заноса вируса африканской чумы свиней в
СНИЗИТЬ ТАРИФ

СНИЗИТЬ ТАРИФ
28.03.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске возможно снизить стоимость теплового тарифа на 250-300 рублей

ЗАПРЕТ ПРОДЛИЛИ

29.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 23 | Автор: Галина Процкая

ЗАПРЕТ ПРОДЛИЛИ

Роспотребнадзор собирается продлить запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции еще на 90 дней

Кроме того, на этот же срок планируется ввести запрет на реализацию спиртосодержащей пищевой продукции. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. Именно эти суррогаты появились на рынке после запрета спиртосодержащей непищевых спиртовых настоек, уточнила главный санитарный врач России.

Напомним, запрет на реализацию настоек с содержанием алкоголя свыше 25 процентов был введен в нашей стране в конце прошлого года сроком на 30 суток. Его инициировал Роспотребнадзор, и премьер-министр Дмитрий Медведев такую меру одобрил. Это произошло после того, как в Иркутске от употребления спиртосодержащего концентрата для ванн "Боярышник" умерли больше 70 человек.

Затем действие запрета было продлено еще на 60 суток. Новое продление запрета на 90 дней - это поручение председателя правительства, уточнила Анна Попова, сообщает Российская газета.

фото: quicknews.eu



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ФАНФУРИКИ ПОД ЗАПРЕТОМ

ФАНФУРИКИ ПОД ЗАПРЕТОМ
26 января 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Роспотребнадзор продлил запрет на продажу непищевых спиртосодержащих продуктов ещё на 60 дней
БОЯРЫШНИКА НЕТ!

БОЯРЫШНИКА НЕТ!
29 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Полиция Железногорска провела рейд по торговым точкам
ПОЙЛО ПОД ЗАПРЕТОМ

ПОЙЛО ПОД ЗАПРЕТОМ
27 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В городе приостановлена продажа спиртосодержащей непищевой продукции
НОЧНОЙ ДОЗОР

НОЧНОЙ ДОЗОР
15 марта 2010 | Раздел: Cобытия
••• В России предложено запретить ночную продажу спиртного. Предполагается, что продажа любого алкоголя, кроме пива, в стране будет ограничена временными рамками с 11 до 21 часа.
афина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Пианков, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Гость гость, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
марина, в новости: ИТОГИ НАРОДНОГО ОПРОСА
Вольдемар, в новости: АВТОПАРК ОБНОВЯТ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Расчеты баллистических ракет подняты по тревоге
В Тейковском ракетном соединении РВСН начались командно-штабные учения с выводом на боевые маршруты около 20 пусковых установок «Тополь» и «Ярс», сообщили в Минобороны России.

Киев прокомментировал обстрел польского консульства
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмущен обстрелом здания Генконсульства Польши в Луцке, назвал его провокацией и заявил, виновные будут наказаны.

Путин увеличил численность Вооруженных сил РФ
Предельная штатная численность военнослужащих вооруженных сил России превысила один миллион человек. Это следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Westinghouse объявила о банкротстве
Американская Westinghouse Electric, являющаяся дочерней компанией японской корпорации Toshiba, подала в суд документы о банкротстве.

Рогозин предложил латвийскому депутату отморозить уши назло России
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предложил латвийскому депутату Имантсу Парадниексу «отморозить уши назло России». Об этом зампред правительства написал на своей странице в Facebook.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СНИЗИТЬ ТАРИФ ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ ПО ЗАЯЧЬИМ ТРОПАМ ПРОГРАММА ДЕТИ И СЮЖЕТЫ ДА БУДЕТ СВЕТОФОР!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Март 2017 (155)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (145)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (189)
Октябрь 2016 (181)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.