ЗАПРЕТ ПРОДЛИЛИ

Роспотребнадзор собирается продлить запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции еще на 90 дней



Кроме того, на этот же срок планируется ввести запрет на реализацию спиртосодержащей пищевой продукции. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. Именно эти суррогаты появились на рынке после запрета спиртосодержащей непищевых спиртовых настоек, уточнила главный санитарный врач России.



Напомним, запрет на реализацию настоек с содержанием алкоголя свыше 25 процентов был введен в нашей стране в конце прошлого года сроком на 30 суток. Его инициировал Роспотребнадзор, и премьер-министр Дмитрий Медведев такую меру одобрил. Это произошло после того, как в Иркутске от употребления спиртосодержащего концентрата для ванн "Боярышник" умерли больше 70 человек.



Затем действие запрета было продлено еще на 60 суток. Новое продление запрета на 90 дней - это поручение председателя правительства, уточнила Анна Попова, сообщает Российская газета.

фото: quicknews.eu