СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

В Центре «Патриот» прошли соревнования по «Каратэ-до» в дисциплине кумитэ

Кумите – это спарринг (поединок) с партнером. В течение года педагог Юлия Витальевна Козлова целенаправленно готовила ребят к соревнованиям.

На соревнованиях оценивались бои в категориях:

- Гохон Кумитэ - поединок на пять шагов (обычно атаки идут в один уровень,

- Санбон Кумитэ - поединок на три шага (с разными уровнями атаки),

- Дзю-иппон Кумитэ (обусловленный бой на одно атакующее действие).

С точки зрения физической подготовки в поединке побеждает более сильный и выносливый. При равной физической подготовке побеждает более технически подготовленный. При равенстве предыдущих факторов побеждает более сильный духом.

Призовые места в своих категориях заняли:

I место - Евгений Ижболдин, Владислав Смольков, Кристина Мяхар, Оксана Иванова, Маргарита Федяева

II место – Никита Митраков, Ярослав Воропаев, Екатерина Хакимжанова, Дарья Комарова, Милена Галкина

III место - Максим Гагин, Аделия Делягина, Юлия Рачкова

Источник: группа вКонтакте Центр Патриот