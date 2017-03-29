СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
В Центре «Патриот» прошли соревнования по «Каратэ-до» в дисциплине кумитэ
Кумите – это спарринг (поединок) с партнером. В течение года педагог Юлия Витальевна Козлова целенаправленно готовила ребят к соревнованиям.
На соревнованиях оценивались бои в категориях:
- Гохон Кумитэ - поединок на пять шагов (обычно атаки идут в один уровень,
- Санбон Кумитэ - поединок на три шага (с разными уровнями атаки),
- Дзю-иппон Кумитэ (обусловленный бой на одно атакующее действие).
С точки зрения физической подготовки в поединке побеждает более сильный и выносливый. При равной физической подготовке побеждает более технически подготовленный. При равенстве предыдущих факторов побеждает более сильный духом.
Призовые места в своих категориях заняли:
I место - Евгений Ижболдин, Владислав Смольков, Кристина Мяхар, Оксана Иванова, Маргарита Федяева
II место – Никита Митраков, Ярослав Воропаев, Екатерина Хакимжанова, Дарья Комарова, Милена Галкина
III место - Максим Гагин, Аделия Делягина, Юлия Рачкова
Источник: группа вКонтакте Центр Патриот
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
В Тейковском ракетном соединении РВСН начались командно-штабные учения с выводом на боевые маршруты около 20 пусковых установок «Тополь» и «Ярс», сообщили в Минобороны России.
Киев прокомментировал обстрел польского консульства
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмущен обстрелом здания Генконсульства Польши в Луцке, назвал его провокацией и заявил, виновные будут наказаны.
Путин увеличил численность Вооруженных сил РФ
Предельная штатная численность военнослужащих вооруженных сил России превысила один миллион человек. Это следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
Westinghouse объявила о банкротстве
Американская Westinghouse Electric, являющаяся дочерней компанией японской корпорации Toshiba, подала в суд документы о банкротстве.
Рогозин предложил латвийскому депутату отморозить уши назло России
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предложил латвийскому депутату Имантсу Парадниексу «отморозить уши назло России». Об этом зампред правительства написал на своей странице в Facebook.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>