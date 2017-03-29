РАДИОПРОГРАММА ОТ 28 МАРТА

В Тейковском ракетном соединении РВСН начались командно-штабные учения с выводом на боевые маршруты около 20 пусковых установок «Тополь» и «Ярс», сообщили в Минобороны России.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмущен обстрелом здания Генконсульства Польши в Луцке, назвал его провокацией и заявил, виновные будут наказаны.Предельная штатная численность военнослужащих вооруженных сил России превысила один миллион человек. Это следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.Американская Westinghouse Electric, являющаяся дочерней компанией японской корпорации Toshiba, подала в суд документы о банкротстве.Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предложил латвийскому депутату Имантсу Парадниексу «отморозить уши назло России». Об этом зампред правительства написал на своей странице в Facebook.