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29.03.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
В центре «Патриот» прошли соревнования по «Каратэ-до» в
ОБЗОР ГАЗЕТЫ

ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
29.03.17 | Главные темы / Cобытия
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СВИНАЯ ТЕМА

СВИНАЯ ТЕМА
29.03.17 | Главные темы / Происшествия
Объявлено о реальной угрозе заноса вируса африканской чумы свиней в
СНИЗИТЬ ТАРИФ

СНИЗИТЬ ТАРИФ
28.03.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске возможно снизить стоимость теплового тарифа на 250-300 рублей

РАДИОПРОГРАММА ОТ 28 МАРТА

28.03.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 46 | Автор: Сергей Скляров
РАДИОПРОГРАММА ОТ 28 МАРТА
 Налоговые льготы
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 Театральная весна

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В Тейковском ракетном соединении РВСН начались командно-штабные учения с выводом на боевые маршруты около 20 пусковых установок «Тополь» и «Ярс», сообщили в Минобороны России.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмущен обстрелом здания Генконсульства Польши в Луцке, назвал его провокацией и заявил, виновные будут наказаны.

Путин увеличил численность Вооруженных сил РФ
Предельная штатная численность военнослужащих вооруженных сил России превысила один миллион человек. Это следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

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Американская Westinghouse Electric, являющаяся дочерней компанией японской корпорации Toshiba, подала в суд документы о банкротстве.

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