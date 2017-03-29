БЕСПЛАТНАЯ МЫШЕЛОВКА

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В Железногорске мошенники обманули пожилую женщину
В дежурную часть обратилась 76-летняя горожанка. Пенсионерка пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником страховой компании. Мужчина предложил получить компенсацию в размере 500 тысяч рублей за некачественное лекарство, которое ранее приобрела пенсионерка. Мошенник также сообщил пожилой женщине о том, что для получения компенсации необходимо перевести на банковский счет 119 тысяч рублей налога. Старушка поверила злоумышленнику, перечислив необходимую сумму денег на указанный счет, однако обещанную компенсацию не получила.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
фото: chebnovosti.ru
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