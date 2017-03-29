В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ТАТЬЯНА ПЕТРОВА

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 30 марта

Железногорская детская школа искусств им. Мусоргского занимает ведущее место в регионе. Как удается сохранить кадры? Достаточное ли финансирование? Достижения и планы. Об этом и многом другом будем говорить с директором Детской школы искусств им. Мусоргского Татьяной Петровой.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в четверг, 30 марта, в 12.30. На городском радио программа прозвучит в 13.20 в записи.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.

Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.







