В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ТАТЬЯНА ПЕТРОВА
28.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 75 | Автор: Татьяна Фирсова
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 30 марта
Железногорская детская школа искусств им. Мусоргского занимает ведущее место в регионе. Как удается сохранить кадры? Достаточное ли финансирование? Достижения и планы. Об этом и многом другом будем говорить с директором Детской школы искусств им. Мусоргского Татьяной Петровой.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в четверг, 30 марта, в 12.30. На городском радио программа прозвучит в 13.20 в записи.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.
Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.
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Предельная штатная численность военнослужащих вооруженных сил России превысила один миллион человек. Это следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Американская Westinghouse Electric, являющаяся дочерней компанией японской корпорации Toshiba, подала в суд документы о банкротстве.
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