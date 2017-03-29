БРАВО, МАСТЕРА СЦЕНЫ!

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Три хрустальные маски завоевали железногорские артисты на краевом фестивале «Театральная весна-2017»
Актриса театра оперетты Зинаида Бутузова удостоена «Хрустальной маски» в номинации «Лучший дебют в спектакле музыкального театра» за роль Аниты в спектакле «Поцелуй Чаниты».
Актер театра Виктор Бояринов получил «Хрустальную маску» в номинации «Лучшая эпизодическая роль в спектакле музыкального театра» за роль Вундервуда в спектакле «Поцелуй Чаниты»
Заслуженная артистка РФ, артист (кукловод) театра кукол Ольга Сторожева стала обладательницей хрустальной маски за роль рассказчицы в спектакле «Морозко».
Кроме этого, директор театра кукол Анна Мандрыгина получила диплом в номинации "За честь и достоинство" за преданное служение искусству, достижение высоких творческих показателей, личный вклад в развитие культуры. Получена путевка на фестиваль "Золотая маска" (г. Москва).
Фото gnkk.ru
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