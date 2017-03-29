ОПЕРАЦИЯ "ГРУППА"
Сотрудники полиции во взаимодействии с органами системы профилактики проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Группа»
Целью мероприятия является выявление, пресечение, разобщение противоправных групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, а также выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность.
Стражи порядка проверят по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции. Проведут оперативные мероприятия по выявлению подростков, причисляющих себя к неформальным молодежным группам, установлению мест их сбора, проверят места массового пребывания несовершеннолетних с целью выявления лиц, провоцирующих подростков на совершение правонарушений.
Также сотрудники полиции проведут разъяснительную работу среди школьников их родителей об ответственности за совершение противоправных действий националистического и экстремистского характера..
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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