ОПЕРАЦИЯ "ГРУППА"

Сотрудники полиции во взаимодействии с органами системы профилактики проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Группа»



Целью мероприятия является выявление, пресечение, разобщение противоправных групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, а также выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность.



Стражи порядка проверят по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции. Проведут оперативные мероприятия по выявлению подростков, причисляющих себя к неформальным молодежным группам, установлению мест их сбора, проверят места массового пребывания несовершеннолетних с целью выявления лиц, провоцирующих подростков на совершение правонарушений.



Также сотрудники полиции проведут разъяснительную работу среди школьников их родителей об ответственности за совершение противоправных действий националистического и экстремистского характера..



По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск