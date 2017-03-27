ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 27 МАРТА

Президент США Дональд Трамп обратил внимание комитета палаты представителей США на сообщения о связях Хиллари Клинтон и других представителей Демократической партии с Россией.Мажоритарным акционером консорциума, который приобретёт украинскую дочку Сбербанка, стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева, говорится в сообщении латвийского Норвик банка.Граждане Грузии с 28 марта смогут без виз посещать страны Евросоюза с краткосрочным визитом по биометрическим паспортам.Решение ввести новые санкции в отношении российских предприятий было принято в последние дни президентства бывшего главы США Барака Обамы, заявил РИА Новости представитель госдепа.Депутаты фракции ЛДПР вносят во вторник на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий до 15 дней дополнительного оплачиваемого отпуска и предельно допустимое количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня, сообщил РИА…