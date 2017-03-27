ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ

Полицейские стали победителями в первенстве города по мини-футболу



Накануне в Железногорске завершилось первенство города по мини-футболу среди команд 2 группы.



В состязании приняли участие 20 команд, представляющих организации города. По итогам напряженной борьбы лучшей стала команда «Динамо УВД», в составе сотрудников подразделений Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск. Призеры соревнований были награждены памятными дипломами и ценными подарками. Команда–победитель получила кубок.

Также накануне в Железногорске завершился 17-й чемпионат края по мини-футболу.

Интерес к поединку был колоссальный. Давно трибуны с/к "Октябрь" не видели такого наплыва зрителей. "Енисей ГХК", обыграв дома со счетом 2:0 "Арарат", стал десятикратным чемпионом Красноярского края.

фото: железногорск.24.мвд.рф и vk.com/eniseyghk