ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ
Полицейские стали победителями в первенстве города по мини-футболу
Накануне в Железногорске завершилось первенство города по мини-футболу среди команд 2 группы.
В состязании приняли участие 20 команд, представляющих организации города. По итогам напряженной борьбы лучшей стала команда «Динамо УВД», в составе сотрудников подразделений Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск. Призеры соревнований были награждены памятными дипломами и ценными подарками. Команда–победитель получила кубок.
Также накануне в Железногорске завершился 17-й чемпионат края по мини-футболу.
Интерес к поединку был колоссальный. Давно трибуны с/к "Октябрь" не видели такого наплыва зрителей. "Енисей ГХК", обыграв дома со счетом 2:0 "Арарат", стал десятикратным чемпионом Красноярского края.
фото: железногорск.24.мвд.рф и vk.com/eniseyghk
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