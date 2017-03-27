ИТОГИ НАРОДНОГО ОПРОСА
В Железногорске завершилось народное голосование по благоустройству
Проект по благоустройству площадки Торговый дом Михайлова-Центр Досуга-ДЮСШ ЮНОСТЬ признан лидером народного голосования.
Комиссия подвела итоги интернет-опроса среди железногорцев по благоустройству отдельных территорий внутри ЗАТО. Судя по голосованию, железногорцы предпочли, чтобы в городе осуществился проект, связанный с созданием зон отдыха в микрорайоне на Ленинградском. На реализацию благоустройства этой площадки из краевого бюджета предусмотрено в 2017 году 16 млн рублей.
Еще одно лидер-предложение, связанное с апгрейдом площади перед ДК СТАРТ в Подгорном, будет внимательно рассмотрено, подчеркнул вице-спикер Анатолий Коновалов.
"Из-за накрутки голосов на сайте этот проект не занял первого места, однако "жители поселка не виноваты, что кто-то воспользовался нечестным способом поднятия рейтинга", - заметил Коновалов. Поэтому Подгорному предложат составить мини-программу по изменению внешнего облика поселковой зоны отдыха, чтобы определиться с финансированием, сообщает "ГиГ".
фото: stolitca24.ru
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