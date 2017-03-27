СЕРЕБРЯНАЯ ЛЫЖНЯ
27.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 50 | Автор: Галина Процкая
Серебряную медаль завоевала железногорская лыжница Полина Ковалева на Чемпионате России
26 марта в Ханты-Мансийске во второй соревновательный день в рамках чемпионата России 2017 года спортсмены состязались в спринте классическим стилем.
Победу среди женщин одержала участница соревнований Наталья Матвеева из Рязанской области, второе место у нашей землячки, железногорки Полины Ковалевой, третье место у Дарьи Ведениной из Тюменской области.
Лыжница Полина Ковалева справа на фото.
По информации информационного спортивного журнала "Молния"
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