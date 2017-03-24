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С ПРАЗДНИКОМ, КУЛЬТРАБОТНИКИ!

24.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 40 | Автор: Татьяна Фирсова

С ПРАЗДНИКОМ, КУЛЬТРАБОТНИКИ!

Поздравление Главы ЗАТО г. Железногорск Вадима Медведева и Главы администрации ЗАТО г. Железногорск Сергея Пешкова с Днём работника культуры!

Уважаемые работники культуры! Дорогие ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

 Вы яркие, творческие, увлеченные, активные! Благодаря вам, вашим идеям, профессионализму и таланту, культурная жизнь Железногорска - насыщенная и интересная.
И в праздники, и в будни вы дарите людям возможность соприкоснуться с прекрасным. Многие мероприятия - конкурсы, фестивали, концерты - стали для нашего города не просто традицией, но и визитной карточкой Железногорска. Они пользуются популярностью среди наших детей, молодежи и людей старшего поколения, вызывают повышенный интерес и у жителей соседних городов и районов Красноярского края.

 

 

Фото e-topki.ru



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