РАДИОПРОГРАММА ОТ 24 МАРТА

Пилот Ту-154 потерял пространственную ориентировку и отправил самолет в пике. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к расследованию авиакатастрофы.Бойцы батальона «Айдар» захватили заложников в селе Колоденка Ровненской области. Военнослужащие удерживают сторонников партии «Успешная страна». Об этом сообщает украинский телеканал «Вести».Немецкий государственный банк реконструкции (Kreditanstalt fr Wiederaufbau) по ошибке перевел €5 млрд на счета четырех банков.Президент США Дональд Трамп объявил об отзыве предложенного им законопроекта о реформе здравоохранения, сообщает Reuters. Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от конгрессменов-республиканцев проголосовать за предложенную реформу здравоохранения.Экс-футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов прокомментировал поражение россиян в товарищеском матче с командой Кот-д’Ивуара (0:2). «Разочарован результатом. Но ещё больше тем, как команда действовала.