ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 23 МАРТА
24.03.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 47 | Автор: Сергей Скляров
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Пилот Ту-154 потерял пространственную ориентировку и отправил самолет в пике. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к расследованию авиакатастрофы.
Бойцы «Айдара» взяли в заложники жителей Ровненской области Украины
Бойцы батальона «Айдар» захватили заложников в селе Колоденка Ровненской области. Военнослужащие удерживают сторонников партии «Успешная страна». Об этом сообщает украинский телеканал «Вести».
Немецкий банк KfW ошибочно перевел €5 млрд
Немецкий государственный банк реконструкции (Kreditanstalt fr Wiederaufbau) по ошибке перевел €5 млрд на счета четырех банков.
Трамп отозвал законопроект о реформе здравоохранения
Президент США Дональд Трамп объявил об отзыве предложенного им законопроекта о реформе здравоохранения, сообщает Reuters. Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от конгрессменов-республиканцев проголосовать за предложенную реформу здравоохранения.
Егор Титов: с такой игрой на КК-2017 нам делать нечего
Экс-футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов прокомментировал поражение россиян в товарищеском матче с командой Кот-д’Ивуара (0:2). «Разочарован результатом. Но ещё больше тем, как команда действовала.
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