НАПИЛСЯ И ПРОКАТИЛСЯ

Дознаватели УМВД Железногорска направили в суд уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в угоне автомобиля



Сотрудники ГАИ, патрулируя улицы города, остановили автомобиль отечественного производства. Водитель не смог предъявить документы на транспортное средство и на право управления. Выяснилось, что автомобиль принадлежит жителю Железногорска. В ходе распития спиртных напитков злоумышленник похитил ключи от машины у своего знакомого и угнал автомобиль, припаркованный на стоянке. Транспортное средство полицейские возвратили законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Материалы дела направлены в суд.



По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск