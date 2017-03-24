НАПИЛСЯ И ПРОКАТИЛСЯ
Дознаватели УМВД Железногорска направили в суд уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в угоне автомобиля
Сотрудники ГАИ, патрулируя улицы города, остановили автомобиль отечественного производства. Водитель не смог предъявить документы на транспортное средство и на право управления. Выяснилось, что автомобиль принадлежит жителю Железногорска. В ходе распития спиртных напитков злоумышленник похитил ключи от машины у своего знакомого и угнал автомобиль, припаркованный на стоянке. Транспортное средство полицейские возвратили законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Материалы дела направлены в суд.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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