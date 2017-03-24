ЗАКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА
24 марта в Подгорном стартуют Открытые краевые соревнования по полиатлону (зимнее троеборье)
В состязаниях примут участие спортсмены всех возрастов, от детей до ветеранов. Заявки уже подали представители Лесосибирска, Канска, посёлка Кедровый, Красноярска, Пировского района и Железногорска. Соревнования продлятся три дня.
24 марта – силовая гимнастика (спортзал школы № 104). Начало в 18.00.
25 марта – пулевая стрельба (спортзал школы №104). Начало в 9.00.
26 марта – лыжные гонки (трассы базы отдыха «Факел»). Время старта будет известно позже, в зависимости от погоды. Предварительно намечено, что это будет 10.00 или 11.00.
Организатор соревнований – Краевая федерация полиатлона – приглашает спортсменов принять участие в турнире. Для этого нужно зарегистрироваться по телефону 89135785595 (главный судья Екатерина Заранкова). Отметим, соревнования закрывают сезон, а значит - это последняя возможность проверить свои силы в преддверии Зимней спартакиады городов Красноярского края.
фото: группа vK.com "Полиатлон Красноярского края"
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