ЗАКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА

24 марта в Подгорном стартуют Открытые краевые соревнования по полиатлону (зимнее троеборье)

В состязаниях примут участие спортсмены всех возрастов, от детей до ветеранов. Заявки уже подали представители Лесосибирска, Канска, посёлка Кедровый, Красноярска, Пировского района и Железногорска. Соревнования продлятся три дня.



24 марта – силовая гимнастика (спортзал школы № 104). Начало в 18.00.

25 марта – пулевая стрельба (спортзал школы №104). Начало в 9.00.

26 марта – лыжные гонки (трассы базы отдыха «Факел»). Время старта будет известно позже, в зависимости от погоды. Предварительно намечено, что это будет 10.00 или 11.00.



Организатор соревнований – Краевая федерация полиатлона – приглашает спортсменов принять участие в турнире. Для этого нужно зарегистрироваться по телефону 89135785595 (главный судья Екатерина Заранкова). Отметим, соревнования закрывают сезон, а значит - это последняя возможность проверить свои силы в преддверии Зимней спартакиады городов Красноярского края.



фото: группа vK.com "Полиатлон Красноярского края"