ПОДСВЕТКУ ОТКЛЮЧАТ
24.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 55 | Автор: Галина Процкая
Железногорск присоединится к акции «Час Земли»
25 марта с 20.30 до 21.30 наш город примет участие в ежегодной всемирной акции «Час Земли». В это время по возможности будет сокращено потребление электроэнергии. Администрация ЗАТО г.Железногорск приглашает горожан присоединиться к акции.
Акция проводится совместно со Всемирным фондом дикой природы (WWF), Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации с целью формирования бережного отношения к ограниченным ресурсам планеты, изменения экологической ситуации к лучшему.
В рамках проведения акции со стороны городской администрации будет отключена подсветка зданий архитектурного ансамбля на площади Ленина, сообщает муниципальный портал.
фото: tripmondo.com
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Бойцы батальона «Айдар» захватили заложников в селе Колоденка Ровненской области. Военнослужащие удерживают сторонников партии «Успешная страна». Об этом сообщает украинский телеканал «Вести».
Немецкий банк KfW ошибочно перевел €5 млрд
Немецкий государственный банк реконструкции (Kreditanstalt fr Wiederaufbau) по ошибке перевел €5 млрд на счета четырех банков.
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