В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ВАЛЕРИЙ ГОЛОВКИН

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 27 марта

Железногорские детские учреждения ждет объединение. Не станет ли такая реорганизация во спасение яблоком раздора между работниками? Как идет набор первоклассников в железногорские школы? Об этом и многом другом узнаем у руководителя железногорского Управления образования Валерия Головкина.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 27 марта, в 12.30.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в это же время. На радио программа прозвучит в записи в 13,20. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.