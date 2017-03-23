В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ВАЛЕРИЙ ГОЛОВКИН
23.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 5 | Автор: Татьяна Фирсова
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 27 марта
Железногорские детские учреждения ждет объединение. Не станет ли такая реорганизация во спасение яблоком раздора между работниками? Как идет набор первоклассников в железногорские школы? Об этом и многом другом узнаем у руководителя железногорского Управления образования Валерия Головкина.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 27 марта, в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в это же время. На радио программа прозвучит в записи в 13,20. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.
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