ЧТО БЫЛО И ЧТО БУДЕТ
Железногорский градоначальник отчитался о работе за 2016 год
Глава ЗАТО Вадим Медведев сегодня отчитался перед коллегами по Совету депутатов о проделанной работе в 2016 году и обозначил перспективные направления на 2017 год.
Нововведением отчета, который длился 40 минут, стал его иллюстративный ряд. На установленном в зале экране были представлены цифры в графическом изображении, что много упрощало восприятие.
Видеть проблему, ставить во главу угла запросы населения, предпринимать действия — общий смысл работы органов самоуправления, считает Вадим Медведев. И работать есть над чем: над вопросами благоустройства, обеспечения качества автомобильных дорог, регулярности движения автобусов и комфортности транспортных средств. А также над качеством медицинского обслуживания, дефицитом врачей, выделением социального жилья.
Впервые в отчете главы территории использовался опрос общественного мнения. Обратная связь показала приоритетные ожидания населения.
Больше всего железногорцев волнуют высокие цены на услуги ЖКХ, на втором месте плохие дороги и их уборка. Третье место в опросах занимает качество услуг ЖКХ, за ними цены на жилье. Далее наркомания и алкоголизм, низкий уровень жизни, коррупция и произвол занимает седьмую строчку.
В докладе Вадима Медведева приведена статистика опросов в социальных сетях — это своего рода ноу-хау отчета. Не секрет, что социальные сети сегодня дают возможность чиновникам держать руку на пульсе проблем. Важно, чтобы те, от кого зависит жизнедеятельность Железногорска, умели анализировать новый информационный формат.
Вадим Медведев обозначил задачи на 2017 год, это:
- наполнение доходной части местного бюджета
- вхождение ЗАТО Железногорск в ТОСЭР
- обеспечение качественного ремонта многоквартирных домов
- повышение эффективности бюджетно-муниципального сектора экономики
- комплексное развитие п. Первомайский
- участие в приоритетных проектах развития региона
- поиск новых форм в социальной сфере
- сдача домов эконом-класса
- расширение участия населения в расходовании бюджетных средств
Отчет главы ЗАТО г. Железногорск Вадима Медведева местные парламентарии приняли единоглассно.
Фото Татьяны Фирсовой
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Московский бизнесмен Отарий Кабахидзе, признанный потерпевшим по делу экс-депутата Дениса Вороненкова, заявил, что бывший парламентарий хотел вернуться в Россию. Об этом сообщает Life.
Порошенко прокомментировал убийство Вороненкова
Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с представителями силовых структур в связи с убийством в Киеве бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова.
Генпрокурор Украины: убийца Вороненкова находится при смерти
У убийцы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова сквозное ранение в голову, он находится при смерти. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
Убийца Вороненкова находился в розыске по делу об отмывании доходов
Предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова находился в розыске по делу о фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает в четверг издание «Обозреватель» со ссылкой на источники.
Теща обрадовалась убийству Вороненкова
Теща погибшего экс-депутата Дениса Вороненкова Людмила Максакова рассказала о убийстве мужа своей дочери, сообщает Life.ru. «Ну и слава тебе Господи, а что с ним ещё делать?
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>