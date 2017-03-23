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23.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Татьяна Фирсова

ЧТО БЫЛО И ЧТО БУДЕТ

Железногорский градоначальник отчитался о работе за 2016 год

Глава ЗАТО Вадим Медведев сегодня отчитался перед коллегами по Совету депутатов о проделанной работе в 2016 году и обозначил перспективные направления на 2017 год.

Нововведением отчета, который длился 40 минут, стал его иллюстративный ряд. На установленном в зале экране были представлены цифры в графическом изображении, что много упрощало восприятие.

Видеть проблему, ставить во главу угла запросы населения, предпринимать действия — общий смысл работы органов самоуправления, считает Вадим Медведев. И работать есть над чем: над вопросами благоустройства, обеспечения качества автомобильных дорог, регулярности движения автобусов и комфортности транспортных средств. А также над качеством медицинского обслуживания, дефицитом врачей, выделением социального жилья.

ЧТО БЫЛО И ЧТО БУДЕТ

Впервые в отчете главы территории использовался опрос общественного мнения. Обратная связь показала приоритетные ожидания населения.

Больше всего железногорцев волнуют высокие цены на услуги ЖКХ, на втором месте плохие дороги и их уборка. Третье место в опросах занимает качество услуг ЖКХ, за ними цены на жилье. Далее наркомания и алкоголизм, низкий уровень жизни, коррупция и произвол занимает седьмую строчку.

ЧТО БЫЛО И ЧТО БУДЕТ

В докладе Вадима Медведева приведена статистика опросов в социальных сетях — это своего рода ноу-хау отчета. Не секрет, что социальные сети сегодня дают возможность чиновникам держать руку на пульсе проблем. Важно, чтобы те, от кого зависит жизнедеятельность Железногорска, умели анализировать новый информационный формат.

Вадим Медведев обозначил задачи на 2017 год, это:

- наполнение доходной части местного бюджета

- вхождение ЗАТО Железногорск в ТОСЭР

- обеспечение качественного ремонта многоквартирных домов

- повышение эффективности бюджетно-муниципального сектора экономики

- комплексное развитие п. Первомайский

- участие в приоритетных проектах развития региона

- поиск новых форм в социальной сфере

- сдача домов эконом-класса

- расширение участия населения в расходовании бюджетных средств

ЧТО БЫЛО И ЧТО БУДЕТ

Отчет главы ЗАТО г. Железногорск Вадима Медведева местные парламентарии приняли единоглассно.

Фото Татьяны Фирсовой



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