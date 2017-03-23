НЕ КОНФЛИКТ, НО УЖЕ ГОРЯЧО

Железногорские садоводы против собачьего питомника

На территории садоводческого кооператива №48 «Курья» появился питомник «Мокрый нос» для передержки брошенных собак. Участок приобрела Евгения Шалимова и создала приют для бездомных животных, чтобы после стерилизации передавать их в добрые руки.

Но соседи - садоводы категорически против такого соседства: собаки не только постоянно лают и нарушают покой, они убегают из вольер и представляют реальную угрозу.

Члены садоводческого кооператива № 48 написали коллективное обращение депутату Сергею Лопатину, который озвучил его на сегодняшней сессии и сделал официальный запрос в адрес администрации.

Депутат Сергей Лопатин считает, что вопрос требует скорейшего решения, пока горячая фаза взаимных претензий не переросла в конфликт.

- Конфликтной ситуации еще нет, но если в ближайшее время какие-то решения со стороны администрации не будут приняты, то ситуация может перерасти в конфликт. Владелица приюта для собак Евгения Шалимова обращалась в администрацию, где ей объяснили, что вопрос придется решать ни один месяц. Садоводы обеспокоены тем, что собаки выбегают за территорию участка. Надеюсь, что в течение 10 дней администрация даст мне ответ, какие меры будут предприниматься. Повторюсь, что ситуацию нужно разруливать, потому что неизвестно, что там в дальнейшем может произойти. Одно из предложений — выделение участка на территории вдали от скопления людей. Обе стороны настроены защищать свои интересы.

Фото СГ-26

Подробности истории в паблике СГ-26 Вконтакте, где на эту тему 17 марта была опубликована статья #СГ26_Тема #Железногорск