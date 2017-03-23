ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 23 МАРТА
23.03.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 23 | Автор: Сергей Скляров
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Генпрокурор Украины: убийца Вороненкова находится при смерти
У убийцы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова сквозное ранение в голову, он находится при смерти. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
Убийца Вороненкова находился в розыске по делу об отмывании доходов
Предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова находился в розыске по делу о фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает в четверг издание «Обозреватель» со ссылкой на источники.
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Теща погибшего экс-депутата Дениса Вороненкова Людмила Максакова рассказала о убийстве мужа своей дочери, сообщает Life.ru. «Ну и слава тебе Господи, а что с ним ещё делать?
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