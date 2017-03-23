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СОБАКИ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

23.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая

СОБАКИ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

19 марта в Красноярске в МВДЦ "Сибирь" прошли соревнования по кинологическому спорту "Аджилити Красноярья"

От объединения "Я и моя собака" Детского эколого-биологического центра Железногорска участвовала команда из 4 спортивных пар (человек + собака).

Наши юные кинологи на этих престижных краевых состязаниях выступили очень успешно, показав отличные результаты. 
В категории «Новички» Алина Чиндина и метис Джони завоевали первое место, на третьем месте - Милана Якубчик и йорк Чези.
В категории «А-1» Дарья Аристова и метис Джони вышли на второе место. Также хорошо справилась со своими задачами спортивная пара Мария Гринько и цвергшнауцер Сэм.  

Поздравляем победителей и их руководителя - известного железногорского кинолога Анну Кутянину!

СОБАКИ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

СОБАКИ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

СОБАКИ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 

фото: https://vk.com/club41161816



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