СОБАКИ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

19 марта в Красноярске в МВДЦ "Сибирь" прошли соревнования по кинологическому спорту "Аджилити Красноярья"

От объединения "Я и моя собака" Детского эколого-биологического центра Железногорска участвовала команда из 4 спортивных пар (человек + собака).

Наши юные кинологи на этих престижных краевых состязаниях выступили очень успешно, показав отличные результаты.

В категории «Новички» Алина Чиндина и метис Джони завоевали первое место, на третьем месте - Милана Якубчик и йорк Чези.

В категории «А-1» Дарья Аристова и метис Джони вышли на второе место. Также хорошо справилась со своими задачами спортивная пара Мария Гринько и цвергшнауцер Сэм.

Поздравляем победителей и их руководителя - известного железногорского кинолога Анну Кутянину!

фото: https://vk.com/club41161816