НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 22 МАРТА

Московский бизнесмен Отарий Кабахидзе, признанный потерпевшим по делу экс-депутата Дениса Вороненкова, заявил, что бывший парламентарий хотел вернуться в Россию. Об этом сообщает Life.Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с представителями силовых структур в связи с убийством в Киеве бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова.У убийцы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова сквозное ранение в голову, он находится при смерти. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на генерального прокурора Украины Юрия Луценко.Предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова находился в розыске по делу о фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает в четверг издание «Обозреватель» со ссылкой на источники.Теща погибшего экс-депутата Дениса Вороненкова Людмила Максакова рассказала о убийстве мужа своей дочери, сообщает Life.ru. «Ну и слава тебе Господи, а что с ним ещё делать?